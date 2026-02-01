Programa y cartel del entroido de Sande 2026

El Entroido de Sande es una de las celebraciones más emblemáticas y arraigadas de la provincia, es conocida por su carácter transgresor y popular. Durante los días del carnaval, las calles se llenan de música, disfraces y un ambiente de alegría colectiva que invita a vecinos y visitantes a participar sin distinciones. Es una fiesta que combina tradición y diversión, donde el humor y la sátira ocupan un lugar central.

El programa del Entroido de Sande trendrá lugar del 14 al 17 de febrero, iniciando con su tradicional "captura do oso" el sábado 14. Este carnaval recoge una de las celebraciones más tradicioneles y profundas del Entroido.

El Entroido de Sande es una cita imprescindible para quienes buscan vivir el carnaval desde su esencia más auténtica. La Región pone a su dispoción el programa de actividades que se desarrollarán en Sande.

O vistoso colorido de As Bonitas de Sande. | Reme Martínez

Programación Entroido de Sande 2026 Do 14 de febreiro ao 17 de febreiro

Sábado 14 de febrero - Captura do Oso

Xantar nas adegas de Mogos (Churrasco, chourizos, pan, sobremesa, bebida e licores)

Animación musical cos grupos "Somos Nós", "Barreiros tradicionais"

Haberá servizo de bar

Despois do xantar, saída e captura do Oso

Degustación de "Sopa de pedra"

Domingo 15 de febrero - Domingo de Entroido

12:30h: As bonitas reciben aos feligreses á saída da misa

Percorrido polas aldeas da parroquia

Martes 17 de febrero - Martes de Entroido

12:00h: Percorrido de Bonitas, Oso, Vaca e Avutardas polo pobo coa charanga BBB

A continuación, xantar popular baixo carpa

Procesión ata o Cruceiro co "toxo licoreiro"

Tarde de música, baile e os nosos "números"

Animación coa Batucada Vilatuke de Celanova