Programa y cartel del entroido de Sande 2026

El Entroido de Sande es una de las celebraciones más emblemáticas y arraigadas de la provincia, es conocida por su carácter transgresor y popular. Durante los días del carnaval, las calles se llenan de música, disfraces y un ambiente de alegría colectiva que invita a vecinos y visitantes a participar sin distinciones. Es una fiesta que combina tradición y diversión, donde el humor y la sátira ocupan un lugar central.
El programa del Entroido de Sande trendrá lugar del 14 al 17 de febrero, iniciando con su tradicional "captura do oso" el sábado 14. Este carnaval recoge una de las celebraciones más tradicioneles y profundas del Entroido.
El Entroido de Sande es una cita imprescindible para quienes buscan vivir el carnaval desde su esencia más auténtica. La Región pone a su dispoción el programa de actividades que se desarrollarán en Sande.
