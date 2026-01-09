Programa y cartel del Entroido de Xinzo de Limia 2026

Este es el cartel y el programa de eventos y actuaciones previstos para este Entroido 2026 en Xinzo de Limia.

Cartel del Entroido 2026 en Xinzo de Limia. | La Región

Se trata de un programa fiel a las citas tradicionales, desde el Domingo Fareleiro el 25 de enero, seguido del Colgamento do Meco el día 31 de enero y el Domingo Oleiro que se celebra el 1 de febrero para llegar al fin de semana de Corredoiro y a los días grandes de este Entroido en los que las Pantallas seguirán siendo las protagonistas un año más en esta tradición tan significativa en Ourense y en toda España.

PROGRAMACIÓN ENTROIDO XINZO DE LIMIA 2026 Do 24 de xaneiro ao 22 de febreiro

SÁBADO 24 DE XANEIRO – PETARDAZO (Praza Carlos Casares)

  • 21:00 - 23:45 h: Orquestra ORIGEN.
  • 23:30 - 00:30 h: HENRY MÉNDEZ en concerto.
  • 00:00 - 00:01 h: Petardazo de benvida ao Entroido 2026.
  • 00:30 - 01:15 h: Pasarrúas con Xituma Batuke.
  • 00:45 - 03:00 h: Disco móbil Apocalipsis (Praza Maior).
  • 01:15 - 02:15 h: Pasarrúas coa charanga Achicoria.
  • 02:15 - 03:00 h: Pasarrúas con Xituma Batuke.

DOMINGO 25 DE XANEIRO – DOMINGO FARELEIRO

  • 17:00 h: Reparto da Fariña e comezo das FARELADAS na Praza Maior e casco vello da Vila.

SÁBADO 31 DE XANEIRO – COLGAMENTO DO MECO

  • Saída do Meco: Dende o Museo Galego do Entroido ata a Praza de Oriente.
  • Entre lusco e fusco: Saída do Meco dende a Praza de Oriente ata a Praza Maior.
  • Percorrido: Rúa Galicia, Rúa da Sé, Rúa Santa Mariña, Rúa do Peto, Avda. de Ourense e remate na Praza Maior.
  • 21:00 h: Concerto The Tetas' Van (Praza Maior).
  • 22:00 h: Concerto Os D'Abaixo (Praza Maior).

DOMINGO 1 DE FEBREIRO – DOMINGO OLEIRO

  • 12:30 h: Saída do Carro das Olas dende o Museo do Entroido.
  • 13:00 h: Oleiro Infantil na Praza Maior.
  • Animación: Pasarrúas con A Requinta da Laxeira e grupos locais.
  • 16:00 h: Saída do Carro das Olas dende o Museo do Entroido acompañado por A Requinta da Laxeira e o Coro Aimil.
  • 16:30 h: OLEIRO na Praza Maior e polas rúas do Casco Vello.
  • Durante o día: Animación de rúa cos grupos A Requinta da Laxeira, Tarde Piaches, Lirolaio, Os da Pedra Alta, Aimil Folck e Os Galos de Antioquia.

SÁBADO 7 DE FEBREIRO – SÁBADO DE CORREDOIRO

  • 20:00 h: Festival Novas Músicas (Praza San Roque).
  • Isma B b2b Alex Vigo.
  • Skarmenta b2b Eyra.
  • Jay Rodric b2b Jackloops.
  • 9noa.
  • Pasarrúas:
  • 21:15 - 22:00 h: Bloco Trifulka (Batucada).
  • 22:00 - 23:00 h: Armando Jarana.
  • 23:00 - 00:00 h: Sound Band.
  • 00:00 - 00:45 h: Bloco Trifulka (Batucada).
  • 00:00 - 01:00 h: Armando Jarana.
  • 01:00 - 02:00 h: Sound Band.
  • 02:00 - 03:00 h: Armando Jarana.

DOMINGO 8 DE FEBREIRO – DOMINGO DE CORREDOIRO

  • 12:00 h: Xuntanza de Pantallas no Museo Galego do Entroido.
  • Percorrido: Saída cara a Praza Maior, Rúa Dous de Maio, Avda. de Madrid, Avda. Ourense e Praza Maior.
  • 19:00 - 22:00 h: Actuación da Grande Orquestra PARÍS DE NOIA (Praza San Roque).
  • Pasarrúas:
  • 12:00 - 13:00 h: Sound Band.
  • 13:00 - 14:00 h: Armando Jarana.
  • 14:00 - 15:00 h: Sound Band.
  • 18:00 - 19:00 h: Sound Band.
  • 19:00 - 20:00 h: Armando Jarana.
  • 20:00 - 21:00 h: Sound Band.
  • 21:00 - 22:00 h: Armando Jarana.

VENRES 13 DE FEBREIRO – VENRES DE ENTROIDO

  • 11:30 - 13:00 h: Gran Desfile Infantil.
  • Percorrido: Avda. de Madrid (cruce San Sebastián), Avda. de Ourense, Rúa Marcelo Macías e remate no CEIP Carlos Casares.
  • Charangas: A Felga, Tatoo, CLK, Bandiños Band e Achicoria.
  • 18:00 - 19:30 h: Festa de animación infantil na Praza Maior.
  • 21:00 h: II FESTA GLAM coa actuación estelar de LOCOMÍA.
  • 23:30 h: Bloco Trifulka Batucada.
  • Pasarrúas:
  • 22:00 - 23:00 h: Charanga La Nota.
  • 23:00 - 00:00 h: Charanga Élite.
  • 00:00 - 01:00 h: Charanga La Nota.
  • 01:00 - 02:00 h: Charanga Élite.

SÁBADO 14 DE FEBREIRO – SÁBADO DE ENTROIDO

  • 18:00 h: Festival da Canción Humorística do Entroido 2026 (Praza Maior).
  • Pasarrúas Mañá e Tarde:
  • 12:00 - 14:00 h: Charanga La Nota.
  • 14:00 - 15:00 h: Charanga Élite.
  • 18:00 - 19:00 h: Charanga Élite.
  • Pasarrúas Noite:
  • 19:00 - 20:00 h: Charanga Los Fugitivos.
  • 20:00 - 21:00 h: Charanga Patalea.
  • 21:00 - 22:00 h: Charanga Élite.
  • 22:00 - 23:00 h: Charanga Achicoria.
  • 23:00 - 00:00 h: Charanga Los Fugitivos / Charanga Louband.
  • 00:00 - 01:00 h: Charanga Achicoria / Charanga Patalea.
  • 01:00 - 02:00 h: Charanga Los Fugitivos.
  • 01:00 - 02:30 h: Charanga Louband.
  • 02:00 - 03:00 h: Charanga Patalea.

DOMINGO 15 DE FEBREIRO – DOMINGO DE ENTROIDO

  • 13:00 - 14:00 h: Concerto estático Charanga BB+ (Praza Maior).
  • 19:00 - 22:00 h: Orquestra MIRAMAR (Praza de San Roque).
  • 22:00 - 01:00 h: LA DUENDENETA (Praza Maior).
  • Pasarrúas:
  • Mañá/Tarde: Charanga Patalea, Achicoria, Animación Brassdas.
  • Noite: Charanga Fugitivos, BB+, Animación Brassdas, Achicoria.

LUNS 16 DE FEBREIRO – LUNS DE ENTROIDO

  • 13:00 - 14:30 h: Sesión Vermú con LA DUENDENETA (Praza Maior).
  • 18:00 - 19:30 h: Animación Infantil (Praza Maior).
  • 01:00 h: Concerto con FESTICULTORES TROUPE (Praza Maior).
  • Pasarrúas:
  • Mañá: BB+, Brass Dass, Achicoria.
  • Noite: Brass Dass, BB+, BCB, Bloco Trifulka, Achicoria, Stacazzo.

MARTES 17 DE FEBREIRO – MARTES DE ENTROIDO

  • 17:00 h: GRAN DESFILE DO ENTROIDO 2026.
  • Animado polas charangas: Nova Trives, A Felga, Bandiños Band e CLK.
  • 19:00 - 22:00 h: Grupo M3 (Praza San Roque).
  • Pasarrúas:
  • Mañá/Tarde/Noite: Charanga Bandiños Band, BCB, Grupo Stacazzo.

MÉRCORES 18 DE FEBREIRO – MÉRCORES DE CINSA

  • 20:00 h: Solemne Procesión coa Sardiña.
  • Acompañada da Agrupación Musical da Limia.
  • Percorrido: Praza Maior, San Roque, Toural, Dous de Maio, Avda. Madrid, Avda. Ourense, Praza Maior.
  • 21:45 h: Testamento da Sardiña (Praza Maior).
  • 22:30 h: Queima da Sardiña (Praza Carlos Casares).

SÁBADO 21 DE FEBREIRO – SÁBADO DE PIÑATA

  • 18:00 h: Festa da Cucaña (Praza Maior).
  • 20:00 h: Baile de Mascaritas e Capuchóns coa animación musical do Dúo Élite (Praza Maior).

DOMINGO 22 DE FEBREIRO – DOMINGO DE PIÑATA

  • 17:00 h: Festa da Piñata (Praza Maior).
  • 19:00 - 22:00 h: Actuación da Orquestra COMPOSTELA.
  • 19:30 h: Entrega de premios do desfile Entroido 2026.
  • 21:00 h: Descolgamento do Meco (Praza Maior).
  • Pasarrúas: Pacharanga Sound Leon e Charanga BCB durante todo o día.

