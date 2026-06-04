Castrelo busca reforzar el Parque Náutico de Galicia

El alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario xeral para o Deporte de la Xunta, Roberto García, y el jefe del servicio provincial de Deportes, Manuel Pérez, para avanzar en nuevos proyectos vinculados al Parque Náutico de Galicia.

Durante el encuentro analizaron distintas iniciativas destinadas a reforzar el potencial deportivo del municipio y consolidar a Castrelo de Miño como uno de los principales referentes nacionales en deportes náuticos. Entre los objetivos figura impulsar nuevas inversiones, colaboraciones y mejoras en las infraestructuras, además de seguir avanzando en el convenio previsto entre Concello, Xunta, Diputación y Club Náutico para el desarrollo futuro de las instalaciones.

El regidor destacó la relevancia de seguir fortaleciendo un modelo deportivo que aprovecha las condiciones del municipio para disciplinas como remo, piragüismo, vela, waterpolo, kayak polo o natación en aguas abiertas. “Seguimos traballando con ilusión, responsabilidade e ambición para que Castrelo de Miño continúe sendo unha referencia deportiva e un motor de desenvolvemento para o noso territorio”, afirmó.