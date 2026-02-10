OFERTA DIVERSIFICADA Y DE CALIDAD
Impulso al Náutico de Castrelo como motor del turismo
Castrelo de Miño avanza en proyectos estratégicos para reforzar el papel del Parque Náutico de Galicia como motor turístico y económico. Con este objetivo, el alcalde, Avelino Pazos, mantuvo una reunión en Santiago con el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.
Durante el encuentro analizaron proyectos de futuro, con atención al carácter estratégico del Parque Náutico de Galicia, que consideran clave para el concello y la comarca O Ribeiro-Carballiño, como referente de los deportes náuticos, con potencial para atraer visitantes y actividad económica durante todo el año.
el objetivo es promover el turismo sostenible vinculado al deporte, la naturaleza y la tradición vitivinícola
La reunión permitió avanzar en la vinculación entre el deporte náutico y el turismo sostenible, aprovechando los recursos naturales del embalse, el paisaje y la tradición vitivinícola de la zona, con el objetivo de configurar una oferta turística diversificada y de calidad.
Otro de los asuntos tratados fue la mejora de los espacios e infraestructuras destinados a la promoción turística, con el fin de incrementar la visibilidad de Castrelo de Miño como destino atractivo para los visitantes.
El alcalde subrayó “a importancia de contar coa implicación da Xunta para seguir avanzando nun modelo de turismo que xere oportunidades”, destacando además “o papel que Castrelo de Miño pode xogar como referente do turismo deportivo en Galicia”.
