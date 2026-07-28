Castrelo de Miño suma un nuevo tramo de senda peatonal

Los vecinos de Barral, en Castrelo de Miño, cuentan con un nuevo tramo de senda peatonal tras la finalización de la segunda fase de las obras impulsadas por la Xunta, que ha destinado más de 20.000 euros para reforzar la seguridad de los desplazamientos a pie.

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer la obra acompañado por el alcalde, Avelino Pazos, y la jefa territorial de la Axencia Galega de Infraestruturas, Natalia Varela. Los trabajos incluyeron la construcción de una cuneta de hormigón, la reparación de un tramo del muro de contención y la instalación de una nueva tubería para la recogida de aguas pluviales.

Esta intervención da continuidad a la primera fase ejecutada en 2025, que contó con una inversión de 50.000 euros para habilitar una senda peatonal que mejorase la movilidad entre el núcleo de Barral y la carretera OU-402.

El alcalde recordó que la actuación responde a “unha demanda da veciñanza para facer mais seguro o paso nunha zona que non tiña arcén nin beirarrúa e moi transitada, porque é o acceso á igrexa da Nosa Señora das Neves”.