Parque Náutico de Castrelo de Miño: alquiler, precios y deportes acuáticos en O Ribeiro

El Club Náutico de Castrelo de Miño se sitúa como el espacio de referencia para la práctica de deportes náuticos en el interior de Galicia. La orografía que rodea al embalse favorece habitualmente un clima idóneo, caracterizado por aguas tranquilas y vientos suaves por estar en un enclave arropado por montañas. Estas condiciones óptimas permiten albergar tanto actividades turístico-recreativas como entrenamientos y competiciones oficiales de vela, remo y piragüismo.

Qué hacer en el Parque Náutico de Castrelo de Miño

En sus instalaciones se encuentra desde 1994 la escuela náutica Aula de Vela Infanta Cristina, que imparte cursos de iniciación y perfeccionamiento en vela, windsurf, remo y piragüismo. Asimismo, ofrece formación para la obtención del título de patrón de embarcaciones y organiza programas específicos para grupos y campamentos.

El recinto comparte espacio con un Parque Náutico ajardinado dedicado al ocio y el esparcimiento. Este complejo complementa su oferta con servicios de café-bar y restauración, programación de eventos musicales en directo, áreas habilitadas para el baño en el propio embalse y piscinas municipales.

Alquiler y precios de actividades acuáticas

El alquiler de material náutico en Castrelo de Miño lo gestiona directamente el Club Náutico de Castrelo de Miño. Todos los alquileres se realizan por horas e incluyen el uso de chaleco salvavidas.

Tarifas y alquiler de material Equipamiento / Embarcación No Socios Socios Kayak individual 5 € / hora 2 € / hora Kayak doble 10 € / hora 4 € / hora Tabla Paddle Surf (SUP) 10 € / hora 4 € / hora Tabla Windsurf 10 € / hora 4 € / hora Pedaleta (Hidropedal) 10 € / hora 4 € / hora Vela ligera (420, Vaurien, L'Équipe) 12 € / hora 6 € / hora Vela colectiva (Raquero / Gamba) 14 € / hora 7 € / hora Catamarán (Hobie Cat 15) 20 € / hora 10 € / hora Barca a motor 25 CV (del 1 de junio al 30 de septiembre) 25 € / hora 25 € / hora

Ubicación: Avenida Alejandro Ferrer, 2 — 32430 Castrelo de Miño (Ourense).

Teléfonos: 988 49 31 14 / 676 48 41 50

Correo electrónico: info@clubnauticocastrelo.es

Parque Náutico Castrelo de Miño. | GMG Studio

Rutas en kayak Castrelo de Miño

Partiendo desde el Parque Náutico de Castrelo de Miño, existen 4 recorridos principales según el tiempo disponible y el nivel de experiencia:

1. Ruta de los Viñedos del Ribeiro (Remontando el Miño)

Distancia/Duración: 6 a 8 km (ida y vuelta) | ~2 a 3 horas.

Dificultad: Baja.

El recorrido: Desde el punto de embarque en el club náutico, se navega aguas arriba en dirección a las parroquias de Prado y Macendo.

Lo mejor: Permite contemplar desde el agua el paisaje del Ribeiro, con sus característicos bancales de viñedos que bajan hasta la orilla, rodeados de vegetación autóctona donde es habitual divisar garzas reales, patos y cormoranes.

2. Ruta hacia la Iglesia de Santa María y el Coto de Novelle

Distancia/Duración: 4 a 6 km (ida y vuelta) | ~1,5 a 2 horas.

Dificultad: Baja.

El recorrido: Se navega bordeando la margen sur en dirección oeste, hacia la infraestructura de la presa.

Lo mejor: Ofrece una perspectiva completa de la colina sobre la que se alza la Iglesia de Santa María de Castrelo (siglo XII) y la imponente mole del Coto de Novelle al fondo.Nota: Por normativa de seguridad, está prohibido sobrepasar las boyas de balizamiento que delimitan la zona próxima a la presa.

3. Travesía hacia la Desembocadura del Río Avia (Dirección Ribadavia)

Distancia/Duración: 8 a 10 km (ida y vuelta) | ~3 horas.

Dificultad: Baja - Media (por longitud).

El recorrido: Consiste en cruzar la zona más ancha del embalse hacia la orilla opuesta para alcanzar el punto de confluencia donde el río Avia entrega sus aguas al Miño, muy cerca del casco histórico de Ribadavia.

Lo mejor: Variedad de paisajes, zonas con densa vegetación de ribera y pequeños brazos de agua tranquilos para explorar.

4. Paseo recreativo por las bahías del embalse (Iniciación)

Distancia/Duración: Libre | 1 a 2 horas.

Dificultad: Muy baja (ideal para niños y principiantes).

El recorrido: Consiste en no alejarse de la lámina de agua principal que rodea la península del Parque Náutico, explorando las pequeñas calas e islotes fluviales cercanos a la orilla.

Lo mejor: Permite combinar el remo con descansos, fotos y baños en las zonas autorizadas del embalse sin alejarse del embarcadero.Recomendaciones para la navegación

Mejor horario: Las primeras horas de la mañana o el final de la tarde ofrecen aguas en calma casi total (efecto espejo) y temperaturas más suaves.

Equipamiento básico: Chaleco salvavidas (obligatorio e incluido en el alquiler del Club Náutico), gorra, protección solar, agua y funda estanca para el teléfono.

Alquiler de material: En el propio Club Náutico de Castrelo de Miño se alquilan kayaks individuales y dobles por horas (desde 5 €/h el individual y 10 €/h el doble para no socios).

Embarcaderos en el Parque Náutico Castrelo de Miño. | GMG Studio

Alquiler de paddle surf

Para hacer paddle surf (SUP) en Castrelo de Miño, la opción principal y más directa es alquilar el equipo directamente en el Club Náutico de Castrelo de Miño, ubicado en el Parque Náutico.

El embalse ofrece aguas muy tranquilas y vientos suaves la mayor parte del día, lo que lo convierte en un entorno seguro e ideal tanto para principiantes como para un paseo relajado.

Tarifas y servicios (Club Náutico)

Tabla Paddle Surf (SUP): 10 €/hora para no socios (4 €/hora para socios del club).

El alquiler incluye: Tabla y remo.

Otras opciones: Si buscas una experiencia en grupo, algunas empresas de aventura de la zona (como Verdeazul Aventuras) ofrecen también actividades en Big SUP (tablas gigantes para varias personas) o travesías guiadas por el Miño en temporada alta (de mayo a octubre).

Cómo llegar al club náutico en O Ribeiro

Para llegar a Castrelo de Miño (Ourense), la referencia clave es la carretera OU-402, que atraviesa el municipio y conecta de manera directa con la autovía A-52 a través de la salida 252.

Cómo llegar a Castrelo de Miño desde Ourense. | La Región

En coche

Dependiendo de la ciudad gallega de origen, las rutas más rápidas son las siguientes:

Desde Ourense (25–30 min / 27 km): Es el trayecto más corto. Puedes tomar la OU-402 bordeando el cauce del río Miño directamente, o avanzar por la autovía A-52 hacia Vigo y tomar la salida 252.

Desde Vigo (50 min / 72 km): Inicia el trayecto en la autovía A-52 en dirección Ourense/Madrid y toma la salida 252. A partir de ahí, la OU-402 te lleva directamente al embalse y centro urbano.

Desde Pontevedra (1 h 10 min / 85 km): La opción más habitual es ir por la N-541 hacia O Carballiño y tomar el desvío a Ribadavia, o bien bajar hacia Porriño por la A-55 para incorporarte a la A-52 dirección Ourense hasta la salida 252.

Desde Santiago de Compostela (1 h 10 min / 105 km): Toma la autopista AP-53 / AG-53 dirección Ourense. Antes de llegar a la capital provincial, enlaza con la A-52 sentido Vigo hasta la salida 252.Desde A Coruña (1 h 40 min / 170 km): Sal por la AP-9 hacia Santiago de Compostela, toma el enlace con la AG-53 hacia Ourense y finalmente conéctate a la A-52.

Desde Lugo (1 h 20 min / 115 km): Conduce por la N-540 / A-54 hasta Ourense.

Desde Ferrol (1 h 50 min / 190 km): Dirígete por la AP-9 pasando por Santiago, conecta con la AG-53 hasta Ourense y enlaza con la A-52.

En transporte público

Si prefieres no usar el coche, la combinación de tren/autobús interurbano con líneas locales es la opción habitual: