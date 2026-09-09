A juicio por destrozar un coche y tirar de los pelos a la dueña en Castrelo de Miño

Cesáreo S. S. será juzgado por daños y de un delito leve de lesiones tras un altercado vecinal. Los hechos que se dirimirán en la Sección Penal el 24 de febrero sucedieron el 30 de abril de 2021 en Castrelo de Miño. Según recoge el escrito de acusación, en torno a las 20,15 horas de ese día y encontrándose en Pousadoiro, el encausado arremetió contra un vehículo modelo Renault Máster propiedad de E.R.P.

El Ministerio Público detalla que el acusado, guiado presuntamente por el ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno, pinchó las dos ruedas traseras de la furgoneta y rompió tanto las dos luces traseras como el faro delantero izquierdo. Ese mismo día, la situación se agravó cuando el hombre inició una discusión con la dueña del vehículo. Durante la disputa, tras proferirle diversos insultos y amenazas, el acusado se abalanzó sobre la mujer, según el fiscal, y la agarró por los pelos y la ropa, aunque finalmente no le causó lesiones físicas. Los daños materiales ocasionados en el automóvil han sido tasados en 879,53 euros, cantidad que la perjudicada reclama legalmente.

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Por estos hechos, la fiscal solicita que se imponga al encausado una pena de 12 meses de multa, a razón de 8 euros diarios, por el delito de daños. Asimismo, por el delito leve de lesiones, pide una pena adicional de 45 días de multa con la misma cuota diaria. En concepto de responsabilidad civil, el escrito exige que el acusado indemnice a la víctima con los 879,53 euros correspondientes a los desperfectos del vehículo, además de reclamar que se haga cargo de las costas del procedimiento.