Turno para la vela gallega en Castrelo de Miño

El Parque Náutico de Castrelo de Miño acoge una de las citas más clásicas de la vela más novel en la comunidad. Se trata de la Concentración de Escuelas de Vela, una actividad que se desarrolla hasta el sábado y que alcanza su edición número 28. Además, va acompañada de la Regata Copa Diputación de Optimist, la clase en la que los navegantes más jóvenes se inician en el mundo de la vela de competición.

Las aguas del embalse de O Ribeiro acogen hasta el sábado día 5 este macroevento organizado por el Club Náutico Castrelo de Miño en colaboración con el Concello local y la Real Federación Gallega de Vela.

La actividad se pone en marcha este mediodía en las aguas de O Ribeiro. A las 12:00 horas comenzará la desinfección obligatoria del material. A las 18:00 horas es el turno de la reunión de patrones y media hora después, a las 18:30 horas, llegará la señal de atención de la primera regata de competición del día, siempre que el viento lo permita, ya que las previsiones apuntan a una intensidad escasa.

Para la jornada de mañana está previsto que sople un poco más de viento, por lo que la actividad será más intensa. Lo primero será el desayuno a las 09:30 horas, la comida llegará a las 13:30 horas y la señal de atención de la primera prueba del día sonará a partir de las 16:15 horas, finalizando la jornada con la cena a partir de las 21:30 horas.

Este mismo horario se mantendrá durante la tercera y última jornada de actividad en esta Concentración de Escuelas y Copa Diputación. El cierre definitivo llegará a las 20:00 horas con el acto de entrega de premios, culminando tres intensas jornadas de convivencia, competición y aprendizaje para los deportistas más jóvenes de la vela autonómica.