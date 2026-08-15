¿Sabe usted que Macendo no celebró la Festa do Xarrete en 2025 por falta de gente?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, en Macendo el año pasado no se celebró la Festa do Xarrete porque no podía cumplirse la tradición de que cada año la organizase un pueblo
¿Sabe usted que en Macendo el año pasado no se celebró la Festa do Xarrete porque no podía cumplirse la tradición de que cada año la organizase un pueblo, por falta de gente? ¿Que cinco vecinos, Odilio Gómez, Antonio Sousa, Francisco Pérez, José Rodríguez, y el propio alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, dieron un paso al frente? ¿Que gracias a ello 300 personas disfrutaron de la fiesta?
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