Galería | Macendo recupera la XVI Festa do Xarrete e Xarrote y reúne a más de 300 personas en Castrelo de Miño
300 ASISTENTES
Cinco vecinos de la parroquia de Macendo (Castrelo de Miño) logran resucitar la XVI Festa do Xarrete e Xarrote, que reunió a más de 300 asistentes tras no haberse celebrado el año pasado.
La parroquia de Macendo, en Castrelo de Miño, volvió a vestirse de fiesta para celebrar la XVI Festa do Xarrete e Xarrote, una cita gastronómica y vecinal que reunió a más de 300 personas. La celebración cobra especial relevancia tras no haberse podido llevar a cabo el año pasado por la falta de relevo generacional, un obstáculo que lograron superar cinco vecinos de distintos puntos de la parroquia al tomar las riendas de la organización.
Los asistentes pudieron degustar un menú tradicional compuesto por empanada, xarrete y vino de las bodegas locales de la propia parroquia. La jornada festiva estuvo amenizada por la verbena a cargo del dúo Caramelo, el DJ Mikelson y el grupo Recuerdos.
Los festejos continúan en la localidad con la celebración de la festividad de Santa María, que cuenta con una procesión acompañada por la banda de gaitas de Castrelo de Miño y verbena con la orquesta Noche y la cantante Esmeralda. El programa se completará el día 16 de agosto con la fiesta de San Roque, amenizada por el grupo de gaitas Castrodeallo y la verbena con La Noria.
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