El refugio climático de Castrelo es un referente

El parque situado junto al embalse de Castrelo de Miño se ha convertido en un ejemplo de renaturalización y adaptación al cambio climático tras una actuación que transformó una zona con escasa sombra y un camino deteriorado en un espacio más verde, accesible y preparado para acoger a vecinos y visitantes. El proyecto, al que la Xunta destinó 42.000 euros, permitió mejorar el firme mediante trabajos de bacheado y estabilización, crear nuevos recorridos peatonales de bajo impacto con losas de piedra natural y plantar más de un centenar de árboles autóctonos.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó el pasado miércoles el resultado de la intervención junto al alcalde, Avelino Pazos, y varios alcaldes de O Ribeiro, a los que presentó una nueva línea de ayudas autonómicas que permite a los concellos optar a subvenciones de hasta 180.000 euros para impulsar soluciones naturales frente al calentamiento global.
El alcalde destacó la apuesta firme del Concello por la preservación del medio ambiente, subrayando que “seguimos impulsando actuacións que respectan a nosa contorna natural e melloran a calidade de vida da veciñanza”, incluyendo otras intervenciones en abastecimiento y saneamiento en distintos núcleos, e insistiendo en que “somos un concello pequeno en tamaño, pero grande en compromiso ambiental”.
