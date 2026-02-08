Encuentran a una persona muerta flotando en el embalse de Castrelo de Miño

El cuerpo sin vida de una persona aparecía en la tarde de este domingo, a la altura del encoro de Ventosela, en el embalse de Castrelo de Miño. Una pareja que paseaba por el margen derecho del río Miño, en dirección a Ribadavia, se encontró con el fallecido flotando. Los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar, pero no pudieron hacer nada por su vida, se encontraba ya fallecido.

Julio Puentes, responsable del GES de Ribadavia, ha explicado que el cuerpo ya lo encontraron sin vida, flotando en el río. Sobre las nueve de la noche los efectivos y la policía judicial se dispusieron a hacer el levantamiento del cadáver. La investigación está ahora abierta para identificar a la víctima, de la que se desconoce identidad por el momento y si es un hombre o una mujer.

Agentes de la Guardia Civil también investiga las causas que pudieron intervenir en el desenlace mortal. Por el momento se cuenta con información detallada. Las recientes condiciones climatológicas han complicado el tránsito en las riberas de los ríos y las condiciones del terreno, pero habrá que esperar al resultado de la investigación para saber si este fallecimiento puede tener relación con las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Marta y las crecidas fuertes de los cauces registradas en las últmas horas o si la muerte de esta persona no está vinculada con las inclemencias.