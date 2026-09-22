Rescate en Castrelo de Miño: cae a un pozo y logra aguantar agarrada a la pared hasta ser auxiliada

Una mujer ha tenido que ser rescatada este martes tras caer a un pozo en el lugar de Meizo, en el municipio de Castrelo de Miño. El aviso fue recibido en la central del 112 Galicia cerca de las 16:00 horas, cuando un particular alertó de que la víctima permanecía colgada en el interior del pozo, agarrada a la pared pero sin capacidad para salir por sus propios medios.

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Hasta la zona se desplazaron efectivos del GES de Ribadavia, los Bomberos de O Carballiño y voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño. A la llegada de las dotaciones de rescate, la afectada ya había logrado salir del hoyo con la ayuda de los miembros de Protección Civil del municipio.

Aunque la mujer se encuentra consciente y orientada, requirió asistencia sanitaria para la valoración de su estado de salud, por lo que el 112 Galicia dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia hasta el lugar.