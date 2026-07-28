Cristina Gómez ya es nueva alcaldesa de Castrelo do Val

Castrelo do Val ha iniciado esta mañana una nueva etapa política con la elección de Cristina Gómez Dobarrio (Verín, 1974) como alcaldesa. Arquitecta técnica de profesión, se estrenó como concelleira hace poco más de un año y ahora se convierte en la primera mujer que ostenta la Alcaldía. No obstante, accede al cargo en una situación complicada a nivel personal, pues sucede al frente del municipio castrelao a su padre, Vicente Gómez, histórico regidor socialista del municipio desde 2005, fallecido el pasado 16 de julio a los 72 años tras una larga enfermedad.

La elección de la nueva alcaldesa centró la sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada este martes, presidida por la alcaldesa en funciones, Lucía Gil, que anteriormente había ejercido como segunda teniente de alcalde. Única candidata presentada, Cristina Gómez obtuvo el respaldo de los cuatro concejales socialistas presentes, mientras que los dos ediles del PP se abstuvieron.

Arropada por todos los ediles de la corporación y por trabajadores municipales, en un clima solemne y de tristeza aún latente por el fallecimiento del anterior regidor, Gómez Dobarrio asumió el cargo con el compromiso de "dar continuidade" al proyecto que encabezó su progenitor durante estos últimos 21 años.

En su discurso, afirmó que ser elegida alcaldesa suponía una "verdadeira honra", pero aclaró que al mismo tiempo era un día "de inmensa tristeza". Además, se comprometió a continuar trabajando "no proxecto no que o meu pai cría e ao que dedicou tantos anos da súa vida e tanto esforzo", así como a "ofrecer o mellor servizo posible a tódolos veciños de Castrelo do Val; ese foi o seu xeito de entender a política e ese é tamén o camiño que eu quero seguir".

Cambios en la corporación municipal

El relevo culmina una serie de cambios en la corporación durante el presente mandato, iniciado tras las elecciones municipales de mayo de 2023. En mayo de 2025 renunció a su acta el entonces concejal José Ramón López, circunstancia que propició la entrada de Cristina Gómez, al figurar en el sexto puesto de la candidatura socialista. Tras el fallecimiento de Vicente Gómez, la vacante pasó a corresponder a la séptima integrante de la lista, Purificación Pérez, quien renunció a tomar posesión. Finalmente, el acta recayó en el primer suplente, Felisindo Castro, que tomó posesión de ella en el pleno de este martes.

Estos cambios también afectaron al grupo popular, el otro partido con representación en Castrelo. El cabeza de lista en los comicios de mayo de 2023, Francisco Silva, renunció antes de la constitución de la corporación, por lo que la representación del PP quedó integrada por Carmen Manso y Emilio Fernández.

Emotivo recuerdo a Vicente Gómez

La sesión estuvo inevitablemente marcada por el recuerdo del veterano alcalde. Apenas dos semanas después de su fallecimiento, el relevo se produjo en un ambiente todavía de luto, tras unos días en los que se sucedieron las muestras de condolencia de vecinos, instituciones y representantes políticos de distinto signo, reflejo de la huella que Vicente Gómez dejó en el municipio.