Cuatro heridos al chocar con el coche contra el muro de una casa en Castrelo do Val

A las 19:43 horas de la tarde de este domingo, 1 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico que dejaba cuatro heridos en Castrelo de Val. Se trata de una familia entera, los dos padres y dos menores que iban en el vehículo. Un conductor chocó contra el muro de una casa tras una salida de vía. Ocurrió en la parroquia de Santa Cruz de Gondulfes, en el punto kilométrico 4.2 de la OU-114.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de Verín, GES de Laza y Guardia Civil de Tráfico.