Un herido al salirse de la vía en San Cibrao

A las 15:25 de la tarde de este sábado, 31 de enero, se informaba de un accidente de tráfico en San Cibrao das Viñas que resultó en una persona herida. Se trató de una salida de vía en el punto kilométrico 234.7 de la N-525.

El conductor precisó asistencia sanitaria, aunque no estaba atrapado. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, bomberos de San Cibrao das Viñas y el GES de Pereiro.

Otra salida de vía de un motorista en Noalla

Además, a las 18:18 horas de la tarde, también se informó de la salida de vía de un motorista, que resultó herido. El accidente ocurrió en Noalla, en Estrada de Veiga. Hasta el lugar se trasladó el GES de Pereiro, Guardia Civil y bomberos de Pereiro.