O Castro de Caldelas se movió, bailó y vivió a ritmo de zumba

La Praza do Prado de Castro Caldelas estaba prevista como escenario para una nueva sesión de zumba de +Deporte La Región, pero finalmente la actividad tuvo que trasladarse al pabellón municipal. Las lluvias registradas durante la mañana y las primeras horas de la tarde condicionaron la celebración al aire libre, aunque el tiempo terminó dando una tregua.

Cerca de 30 personas se acercaron al pabellón para participar en la actividad y disfrutar de una tarde diferente marcada por la música y el ejercicio. Al frente de la sesión estuvo la monitora Yuri Gómez, que fue guiando a los asistentes a través de las diferentes coreografías y ritmos.

La música marcó el ritmo de la clase y fue la encargada de guiar a los participantes a lo largo de una propuesta en la que el ejercicio físico se combinó con el buen ambiente. Los asistentes siguieron las indicaciones de la monitora mientras avanzaban por las distintas coreografías.

Entre los participantes se pudieron encontrar perfiles muy diferentes. Desde personas que nunca habían probado la zumba hasta otras con experiencia previa, pasando por participantes de distintas edades que se animaron a ponerse a prueba y seguir el ritmo de la clase. Incluso los más pequeños tuvieron su espacio, con la presencia de un niño que también se sumó a la actividad y disfrutó de la música y el movimiento.

La variedad de edades no fue un impedimento para que todos pudieran participar. Cada uno siguió las coreografías a su ritmo, en una clase en la que el objetivo fue disfrutar de la actividad y compartir una experiencia en grupo.