Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
80 reses
Castro Caldelas despidió este miércoles su calendario de ferias de ganado de 2026 con cerca de 80 reses, principalmente de raza rubia gallega, procedentes de una decena de explotaciones. La cita, celebrada en O Toural, estuvo marcada por la bajada de los precios, la escasa actividad comercial y las quejas por la burocracia.
Pese a ello, ganaderos y tratantes destacaron la importancia de mantener viva la única feria de la provincia de Ourense con un mercado activo de compraventa de ganado. La jornada volvió a combinar negociaciones, encuentros entre profesionales y el tradicional pulpo, a la espera de organizar las fechas de 2027.
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
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Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
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Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
12/16
Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
13/16
Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
14/16
Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
15/16
Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal
16/16
Galería | La tradición ganadera sigue viva en Castro Caldelas: las mejores imágenes de la última feria del año
|
Óscar Pinal