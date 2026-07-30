¿Sabe usted que Amaral visitó Celanova?

¿Sabe usted que este miércoles visitó Celanova uno de los dúos más conocidos de la música española? ¿Que Amaral se dejaron caer por el concierto de Immaculate Fools? ¿Que siempre es un placer acoger a personajes tan ilustres y queridos por todos? ¿Que quizá han venido a pasar unos días de verano a la provincia? ¿Que el gobierno de la city bien podía aprender y terminar con el desierto cultural ourensano?

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