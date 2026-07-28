A luz dos farois da Ramallosa volverá iluminar Celanova

FESTAS DA ENCARNACIÓN

La Ramallosa recuperará protagonismo con más charangas y cambios para impulsar la participación vecinal en unas fiestas que también incluirán alfombras florales, conciertos y verbenas durante todo el fin de semana

Representantes do Concello e da asociación cultural colaboradora, cos cartaces das festas.
Representantes do Concello e da asociación cultural colaboradora, cos cartaces das festas.

Celanova conta xa as horas para vivir unha das celebracións máis emblemáticas do seu calendario. As Festas da Encarnación regresan este sábado 1 e domingo 2 de agosto cun programa que combina os actos máis tradicionais con varias novidades para reforzar a implicación da veciñanza e recuperar a esencia da Ramallosa, a multitudinaria procesión nocturna que cada ano enche de música e farois as rúas da vila.

Un deses cambios será o reforzo da animación musical arredor da Ramallosa. Haberá máis charangas antes, durante e despois da procesión, que sairá ás 23.00 horas do sábado dende a Praza Maior. “Queremos fomentar a tradición, volver a como era antes a Ramallosa”, explicou a concelleira de Festexos, Yennys Montero. Ademais, a entrega dos premios do concurso trasládase ao domingo pola tarde para incrementar a participación.

A edición deste ano supón a estrea da Asociación Cultural Ramallosa Celanova como colaboradora da organización e impulsora de diversas iniciativas para recuperar elementos tradicionais da festa.

A nova Asociación Ramallosa Celanova impulsa obradoiros, máis presenza das charangas e cambios para fomentar a participación

O sábado arrancará cun pasarrúas da Banda de Gaitas do Concello ás 10.30 horas, a actuación de Lembranza Solpor na Praza do Millo ao mediodía e a animación das charangas BCB e Bandiños Band dende as 20.30 horas. Trala procesión da Ramallosa, a música continuará coas charangas Os Roquiños, Gárgolas, Zapateiros do Son e Street Band a partir da 1.30 horas.

Alfombras florais

O domingo, festividade da Virxe da Encarnación, os actos continuarán coa procesión e misa ás 12.00 horas, acompañadas polas tradicionais alfombras florais. O alcalde, Antonio Puga, pediu á veciñanza “colaboración” para manter a vila “limpa”.

Trala entrega dos premios, ás 19.30 horas na Alameda, a Banda de Música Municipal ofrecerá un concerto no Claustro Barroco ás 20.00 horas, mentres que o trío 3.COM porá o peche ás festas cunha verbena na Alameda dende as 21.30 horas.

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