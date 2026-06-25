DO 6 AO 10 DE XULLO
Celanova convértese no epicentro do audiovisual
DO 6 AO 10 DE XULLO
O Auditorio Municipal Ilduara de Celanova será o escenario da vixésimo segunda edición do Curso de Medios Audiovisuais (CeMAC), do 6 ao 10 de xullo. Baixo o título “Audiovisual galego. Diversidade creativa”, o encontro, presentado esta semana no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, centrarase en analizar a consolidación e o equilibrio industrial e creativo do sector en Galicia.
O programa deste ano, que mantén o seu carácter de curso universitario, vai máis alá do formato académico tradicional. A organización aposta por enriquecer a experiencia do alumnado mediante a incorporación de actividades paralelas como exposicións, concertos, presentacións e obradoiros prácticos. Nas diferentes sesións, debaterase sobre os pasos cara á normalización do ecosistema audiovisual no país, analizando a diversidade dos seus soportes e formatos actuais.
Para afondar nestas cuestións, o CeMAC reunirá a profesionais de eidos como a dirección, o guión, a produción, a fotografía ou a música. A súa presenza permitirá radiografar a situación actual das industrias culturais e explorar novas posibilidades de actuación.
A iniciativa está promovida pola Fundación Carlos Casares, a Universidade de Vigo, o Concello de Celanova e a Deputación de Ourense, co financiamento da Xunta a través de Agadic.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DO 6 AO 10 DE XULLO
Celanova convértese no epicentro do audiovisual
"A DECISIÓN MÁIS DOLOROSA"
El XII Festival Hércules Brass Celanova se cancela por falta de presupuesto
DÉCIMO OITAVA EDICIÓN
Celanova ríndese ao baile no XVIII “Baila conmigo”