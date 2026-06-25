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Celanova convértese no epicentro do audiovisual

DO 6 AO 10 DE XULLO

O Auditorio Municipal Ilduara de Celanova será o escenario da vixésimo segunda edición do Curso de Medios Audiovisuais.

Os representantes institucionais durante a presentación.
Os representantes institucionais durante a presentación. | La Región

O Auditorio Municipal Ilduara de Celanova será o escenario da vixésimo segunda edición do Curso de Medios Audiovisuais (CeMAC), do 6 ao 10 de xullo. Baixo o título “Audiovisual galego. Diversidade creativa”, o encontro, presentado esta semana no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, centrarase en analizar a consolidación e o equilibrio industrial e creativo do sector en Galicia.

O programa deste ano, que mantén o seu carácter de curso universitario, vai máis alá do formato académico tradicional. A organización aposta por enriquecer a experiencia do alumnado mediante a incorporación de actividades paralelas como exposicións, concertos, presentacións e obradoiros prácticos. Nas diferentes sesións, debaterase sobre os pasos cara á normalización do ecosistema audiovisual no país, analizando a diversidade dos seus soportes e formatos actuais.

Para afondar nestas cuestións, o CeMAC reunirá a profesionais de eidos como a dirección, o guión, a produción, a fotografía ou a música. A súa presenza permitirá radiografar a situación actual das industrias culturais e explorar novas posibilidades de actuación.

A iniciativa está promovida pola Fundación Carlos Casares, a Universidade de Vigo, o Concello de Celanova e a Deputación de Ourense, co financiamento da Xunta a través de Agadic.

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