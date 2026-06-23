"A DECISIÓN MÁIS DOLOROSA"
El XII Festival Hércules Brass Celanova se cancela por falta de presupuesto
"A DECISIÓN MÁIS DOLOROSA"
El XII Festival Hércules Brass Celanova, que estaba programado del 27 al 31 de julio de 2026, ha tenido que ser cancelado por falta de presupuesto: "A decisión máis dolorosa e complexa que tivemos que tomar", admitía la organización.
Así lo explicaba en un comunicado compartido en Facebook la Asociación Cultural Xingros: "O noso equipo traballou co obxectivo de consolidar unha programación de máximo nivel, algo que cada ano nos esixe un esforzo económico maior. Un esforzo que require a total coordinación con diversas institucións e que, nesta ocasión, non puido darse na súa totalidade, impedindo así a realización do noso festival".
La asociación aprovechaba el comunicado para pedir perdón a todos aquellos colectivos que se puedan ver afectados por la cancelación de este evento ya emblemático de Celanova, como al profesorado, agrupaciones y artistas, al sector hostelero y hotelero y, sobre todo, a las familias, "un dos nosos piares fundamentais".
Lamentan especialmente que justo esta edición estuviera compuesta por una programación académica e artística de primeiro nivel, con clases maxistrais, concertos e a intervención de formacións musicais que visitarían Galicia por primeira vez.
Concluyen dando un repaso a las bases y valores que definen las citas del certamen: "O Festival Hércules Brass naceu co firme propósito de promover a cultura, a formación musical e o desenvolvemento da nosa comunidade. Ese compromiso permanece intacto".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"A DECISIÓN MÁIS DOLOROSA"
El XII Festival Hércules Brass Celanova se cancela por falta de presupuesto
DÉCIMO OITAVA EDICIÓN
Celanova ríndese ao baile no XVIII “Baila conmigo”
ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL
Esta pequeña parroquia de Ourense entra en los pueblos más bonitos de España
Lo último