Celanova invitó a vivir el Camiño de San Rosendo

Los participantes en la jornada, en una de las paradas.

Celanova acogió este sábado una jornada dedicada a descubrir y disfrutar del Camiño de San Rosendo a través del teatro y la literatura; una iniciativa que aunó patrimonio, cultura y productos gallegos.

La actividad comenzó con un recorrido dramatizado por el barrio de A Ermida, donde los participantes exploraron esta zona de gran riqueza histórica, acompañados por las representaciones de la compañía teatral Platea Lúa.

A continuación, el evento prosiguió con la presentación de la saga literaria “Compostela”, de Francisco Narla, publicada por la editorial Istoria. El encuentro concluyó con una degustación de vino gallego y una amena conversación entre el autor, los organizadores y los asistentes.

Los organizadores expresan su agradecimiento por el apoyo del Concello, la parroquia de San Rosendo y las Denominaciones de Origen Monterrei y Arzúa

Con esta iniciativa, el Camiño de San Rosendo sigue consolidándose como una ruta viva, en la que la cultura, la historia y la tradición se presentan de una forma accesible.