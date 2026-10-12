Un influencer con millones de seguidores graba con la Banda de Celanova: “Música para mis oídos”
REDES SOCIALES
Archie Ted, que cuenta con 2,8 millones de seguidores en TikTok y 517.000 en Instagram, realizó un vídeo a con la formación musical de Celanova durante su primera visita a Galicia, convocó una quedada con sus fans en la Praza Maior y agradeció la acogida recibida en la villa.
La Banda de Música de Celanova ha recibido una visita muy especial en sus redes sociales. Archie Ted, un influencer que cuenta con 2,8 millones de seguidores en TikTok y otros 517.000 en Instagram, ha protagonizado un vídeo junto a cuatro integrantes de la formación celanovesa.
“Hola, ¿qué tal? Soy Archie y me gustaría mandar un saludo a la banda de música de Celanova”, comienza diciendo el creador de contenido en la grabación. Acto seguido, cuatro integrantes de la agrupación aparecen tocando sus instrumentos y el influencer remata la escena con el comentario: “Música para mis oídos, literalmente”.
El vídeo, publicado en TikTok, roza los 1.000 “me gusta” y suma decenas de interacciones, convirtiéndose en una oportunidad para dar visibilidad a la banda celanovesa a través de las redes sociales con uno de los creadores de contenido que cuentan con una gran comunidad dentro de España.
La grabación se enmarca en la primera visita de Archie Ted a Galicia, una experiencia que él mismo ha resumido con entusiasmo: “Mi primera vez en Galicia y está siendo genial”. Durante su estancia en Celanova, el influencer convocó también una quedada con sus seguidores de la localidad y de los alrededores a las 19.30 horas en la Praza Maior.
Además, quiso agradecer la acogida recibida durante su paso por la villa, dando las gracias a todos los vecinos de Celanova. Una visita en la que combinó el encuentro con sus fans con un guiño a la música local, llevando el nombre de la banda a una comunidad digital que supera los tres millones de seguidores entre TikTok e Instagram.
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