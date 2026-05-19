Detenido por enamorar a un vecino de Celanova para estafarle 22.000 euros
"ESTAFA DEL AMOR"
Detenido en Valladolid un hombre acusado de una “estafa del amor” a un vecino de Celanova, Ourense, al que habría engañado sentimentalmente para conseguir 22.000 euros.
La Guardia Civil de Ourense, en el marco de la operación LOVING BEAR, detuvo a un vecino de Valladolid, de 29 años y nacionalidad colombiana, como presunto autor de un delito de “love scamming” o estafa del amor.
La víctima, un hombre de 53 años vecino de Celanova, denunció en el cuartel de la Guardia Civil haber sido engañado tras mantener durante meses una supuesta relación sentimental iniciada a través de una aplicación móvil. Según la investigación, llegó a realizar transferencias y envíos de dinero por un valor aproximado de 22.000 euros.
Una relación sentimental falsa para obtener dinero
La estafa comenzó en febrero de 2023, cuando la víctima conoció por internet a un hombre que decía ser de origen venezolano. A través de mensajes románticos, el presunto estafador consiguió establecer una relación emocional intensa y generar confianza.
Una vez creada esa dependencia emocional, comenzó a solicitar dinero de manera reiterada bajo diferentes excusas, entre ellas supuestos trámites de documentación para poder trasladarse a vivir a España. Siempre prometía devolver íntegramente las cantidades recibidas, algo que nunca ocurrió.
Según la Guardia Civil, el dinero era enviado mediante Western Union y transferencias bancarias a cuentas de terceras personas, ya que el detenido aseguraba que no podía recibirlo directamente por carecer de documentación.
Consejos para evitar las estafas amorosas
La Guardia Civil recomienda:
- Desconfiar de relaciones online que avanzan demasiado rápido.
- Verificar la identidad de las personas conocidas a través de redes sociales o aplicaciones.
- No enviar dinero a personas con las que solo se mantiene contacto virtual.
- Informar a familiares y amigos sobre este tipo de relaciones para detectar posibles señales de fraude.
