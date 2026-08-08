Galería | Celanova regresó a su pasado castrexo, en fotos

Celanova volvió a viajar casi dos mil años atrás con la celebración del XIV Folión Castrexo, una de las citas más importantes de esta localidad, que este sábado volvió a llenar sus calles de castrexos, romanos y mucha música. La celebración, recuperada el pasado año después de un largo paréntesis, volvió a recrear el pacto de hospitalidad firmado en el año 132 d. C. entre los coelernos y las tropas romanas.

La actividad había comenzado el viernes con A Castrexiña, un desfile protagonizado por los más pequeños, que recorrieron las calles vestidos de época y acompañados por adultos. Ya por la noche, la praza Cervantes acogió la concentración de las agrupaciones y posteriormente la salida de la legión romana desde el claustro barroco. La comitiva se dirigió hasta la Alameda para el recibimiento del jefe castrexo y las tropas romanas, la recogida del tratado y el sorteo de las diferentes pruebas deportivas.

El sábado llegó el momento central del Folión. La jornada arrancó con la alborada de Vilatuke y continuó con la tamborada y la llegada del líder castrexo a la praza Cervantes. Allí se produjo la representación de la firma del histórico pacto antes de que castrexos y romanos emprendiesen juntos el camino hacia Castromao.

Allí se formalizó la firma del acuerdo y tuvo lugar la comida de confraternización entre los participantes. La fiesta continuó por la tarde con las Olimpiadas Castrexas. Tras las pruebas, la comitiva emprendió el descenso hacia Celanova acompañada por la batucada Bloco Trifulka. La llegada a la praza Maior dio paso a la entrega de los galardones al clan vencedor, la cena de los grupos y el Festival Lembranza Ibérica.