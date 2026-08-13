¿Sabe usted que los grupos de Armenia, Senegal y México de las Xornadas del Folclore no quisieron perderse el eclipse?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los integrantes de los grupos de Armenia, Senegal y México que participaron en las Xornadas del Folclore en Celanova no quisieron perderse el eclipse
¿Sabe usted que los integrantes de los grupos de Armenia, Senegal y México que participaron en las Xornadas del Folclore en Celanova no quisieron perderse el eclipse? ¿Que lo contemplaron desde el claustro barroco del monasterio de San Salvador y tuvieron que tirar de cooperación internacinal y compartir las gafas? ¡Que a nadie le molestó que las xornadas se retrasaran un chisco? Estaba justificado.
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