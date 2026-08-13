Las Xornadas de Folclore llenan de ritmo la provincia

Las XLI Xornadas de Folclore de la Diputación de Ourense llegaron este miércoles, 12 de agosto, a Celanova y O Barco de Valdeorras, con dos citas que permitieron al público acercarse a las tradiciones musicales y coreográficas de diferentes puntos del mundo. Todas las actuaciones fueron de acceso gratuito.

En Celanova, el claustro del monasterio acogió a partir de las 20.30 horas las actuaciones de los grupos de Armenia, México y Senegal. Por su parte, el Parque do Malecón de O Barco fue escenario, a las 22.30 horas, de los espectáculos de Ecuador, Serbia y Taiwán.

En O Barco, el público pudo disfrutar de las actuaciones de Elenco Ñukanchik, de Ecuador; Folk Dance Group “Tucović”, de Serbia; y YiTzy Folk Dance Theatre, de Taiwán, que ofrecieron una muestra de sus respectivas tradiciones a través de la música, la danza y sus trajes tradicionales.

Las Xornadas continuarán este jueves 13 de agosto con dos nuevas citas. Los grupos de Ecuador, Serbia y Taiwán actuarán en Allariz, mientras que las formaciones de Armenia, México y Senegal se desplazarán hasta Maceda, manteniendo así el recorrido de las distintas delegaciones por la provincia.

El programa de las Xornadas de Folclore se prolongará hasta el 20 de agosto, con las últimas actuaciones conjuntas previstas en Ourense y Ribadavia los días 18 y 19, respectivamente.