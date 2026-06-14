Herida grave una joven de 19 años tras ser atropellada con heridas craneales en Celanova y evacuada en helicóptero al CHUO
OU-540
Atropello en Celanova: una joven ha resultado herida grave en la OU-540 en Vilanova dos Infantes y ha sido evacuada en helicóptero al CHUO.
Una joven de 19 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada en la carretera OU-540, a la altura de Vilanova dos Infantes (Celanova), poco antes de las 16:00 horas de este domingo.
La víctima fue evacuada de urgencia en un helicóptero medicalizado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) debido a la gravedad de sus lesiones policraneales, según informaron testigos a La Región. El incidente tuvo lugrar frente a una conocida parrillada, a poca distancia de Vilanova dos Infantes.
De acuerdo con el 112 Galicia, la joven iba acompañada por otra persona en el momento del atropello. Este acompañante tuvo que recibir atención psicológica especializada, siendo derivado al Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE).
En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Guardia Civil de Tráfico, que coordinaron el traslado urgente de la herida. Además, los servicios sanitarios atendieron y trasladaron a otras dos personas implicadas en el suceso.
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