El histórico grafiti de las Mocidades Galeguistas borrado en Celanova será restaurado

“Adiante / Semanario”, el histórico grafiti de las Mocidades Galeguistas que luce en la fachada del Monasterio de San Rosendo de Celanova y que fue parcialmente borrado durante el rodaje de una serie el viernes pasado, se encuentra ahora a la espera del inicio del proceso que buscará la “mejor forma” de devolverlo a su estado original.

Vaca Films, la productora responsable de borrar en parte la palabra “Semanario” durante la grabación de una serie de televisión para Netflix, ha afirmado que ya se ha puesto en contacto con el Concello y el Obispado con el fin de subsanar este “lamentable error”. El primer paso ha sido encargar a un experto en arqueología la elaboración de un informe, con el fin de determinar las mejores vías para solucionar los daños causados en este símbolo de la villa, obra del colectivo liderado por Celso Emilio Ferreiro y Pepe Velo en 1933.

Desde la productora añaden que el arqueólogo ya ha sido contactado y que la elaboración de dicho informe tendrá lugar en los próximos días, manifestando también su voluntad de que esta situación se solucione “cuanto antes”. Además, se han comprometido a hacerse cargo de los gastos.

Un vecino evitó el borrado

El deterioro de la inscripción, que sobrevivió más de 90 años, incluida la dictadura, se produjo el viernes a primera hora, cuando operarios del equipo de grabación comenzaron a borrarla porque “les molestaba como fondo de una escena”, explicó el Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova. La rápida intervención de un vecino, que alertó del incalculable valor histórico del grafiti, evitó que se eliminara por completo.

Por su parte, el BNG registró una iniciativa ante el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta “explicacións e medidas de protección e restauración da histórica pintada”.