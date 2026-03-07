Borrada en Celanova una pintada de las Mocidades

La productora Vaca Films, que trabaja para Netflix y que actualmente rueda una serie de televisión en Celanova, se apunta como la responsable del borrado de una pintada de las Mocidades Galeguistas en la fachada del Monasterio de San Rosendo.

Sobre las ocho de la mañana de este viernes, miembros del equipo de rodaje comenzaron a borrar la pintada. Un vecino de la plaza vio lo que estaba sucediendo y salió rápidamente de su casa para avisar del carácter histórico de la pintada, realizada entre 1932 y 1933 por un colectivo que lideraban Xosé Velo y Celso Emilio Ferreiro. Al principio, no permitieron acercarse al vecino, que tuvo que alzar la voz antes de que aparecieran los responsables del rodaje, a quienes aún tuvo que convencer para que detuvieran la acción.

El Comité de la Memoria Histórica de Celanova lleva años advirtiendo sobre la necesidad de una protección eficaz de la pintada. “Hoxe, tristemente, temos que lamentar como o abandono institucional e a falta de coñecemento da historia propia levou a unha agresión severa contra a pintada”, señalan desde el Comité. El alcalde, Antonio Puga, emitió un mensaje en redes, indicando que pedirán responsabilidades a la productora.

Xosé Benito Reza, escritor y colaborador de La Región que vive en Celanova y fue testigo directo de los hechos, recuerda que se trata de una “pintada muy famosa que pone: “Adiante Semanario”, en referencia al semanario Adiante, periódico del año 1933 de las Mocedades Galeguistas de Celanova, una de las mas activas y numerosas de toda Galicia, y no es de extrañar pues sus dos maximos exponentes eran Celso Emilio Ferreiro y Pepe Velo, que después también ocuparon cargos de relevancia en la organizacion a nivel gallego juntamente con otros destacados personajes como Paco del Riego o Illa Couto”.

Añade Reza que “lo tremendo de lo que pasó hoy -por este viernes- es que por chiripa no se perdió una reliquia histórica de enorme importancia, reflejo de aquellos tiempos de hace casi un siglo, y lo chocante es que, después de haber pasado toda una dictadura de 40 años por medio, se conservó y todo el mundo la respetó, como para que ahora seamos nosotros los que nos la carguemos”, apunta, para rematar: “Es una pena porque quedó algo emborronada la palabra ‘Semanario’ y difícil arreglo le veo”.