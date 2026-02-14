Una huella en la ceniza como pista para dar con el ladrón de Celanova

Un hombre estaba tranquilamente la noche del jueves en su casa viendo el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona -iban 2 a 0 en ese momento- cuando llamaron al timbre de su puerta. Al abrir, se encontró con su vecino, quien acudía a avisarle de que habían entrado en su domicilio. Sucedió en la urbanización de Coutada-Guadix, en Celanova, y rápidamente ambos acudieron a la vivienda del afectado para ver qué había ocurrido. “Subimos por una entrada y estaba rota la ventana a la altura de la manilla, la abrieron palanqueando”, cuenta el vecino.

Al entrar en el interior de la casa, comprobaron que el ladrón había revuelto en los muebles, pero que el botín que se llevaron fue escaso. “Remexeron un pouco, non demasiado, e a verdade é que non notei en falta moitas cousas de valor, máis ben só unhas monedas. Teño un par de reloxes de pulsera, normais e corrientes, e non os levaron, foi o que máis me sorprendeu”, relata el afectado, que se dio cuenta de que habían entrado en su vivienda al llegar, sobre las 21,15 horas.

Llamaron a la Guardia Civil y los agentes, tras analizar el lugar, fueron a preguntar por la urbanización. En una vivienda ubicada en la otra punta de la afectada, un vecino les dijo que en su casa no habían entrado ladrones, sin embargo, al bajar al garaje, se percató de que la puerta estaba forzada y al subir a la planta superior vio todo revuelto, pero no echó nada en falta. En su caso, estuvo en su domicilio todo el día, excepto de 18,00 a 19,00 horas.

Ante los robos, los vecinos se preguntaron cómo llegó el ladrón hasta la urbanización. La respuesta la encontraron en el monte cercano, al que van habitualmente a arrojar las cenizas de la chimenea y donde después de los hechos hallaron una huella. “Había una pisada que era igual que la encontrada debajo de la ventana, donde apoyó el pie para entrar a la casa”, cuenta uno de los vecinos. Además, creen que el ladrón que ir a propósito a la urbanización, un lugar que cuenta con farolas solares, por lo que los días en los que hace mal tiempo la iluminación es escasa.