Oleada de multas en Celanova por una cámara de seguridad

El incesante goteo de denuncias por un semáforo ha transformado la entrada a Celanova en un foco de debate. La cámara de videovigilancia, anclada en la carretera OU-540, capta sin descanso a los conductores que desafían la señalización en el semáforo principal de la intersección, que une diferentes vias secundarias con una de las arterias de entrada de la villa de los Poetas. Tras un periodo de gracia que comenzó antes del verano, el mecanismo expide ahora un alto volumen de multas, desatando quejas.

Esta infracción, catalogada como grave, conlleva la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducción y una sanción de 200 euros. El aparato custodia una zona urbana con un límite de 30 kilómetros por hora. Sin embargo, los vecinos avisan de que los vehículos suelen llegar a gran velocidad y apenas consiguen detenerse a tiempo al cambiar la luz. Aunque la herramienta capta el momento automáticamente, los vecinos afirman que muchas de las multas son “sin motivo”.

El alcalde de Celanova, Antonio Puga, explicó el origen de esta medida subrayando que nace de un “acordo da Federación Española de Municipios e Provincias”, lo que permitió externalizar la gestión. Puga aclaró que su intención no era recaudatoria, apuntando que siempre fue reducir el peligro. No obstante, reconoció que “a sorpresa foi que parece ser que hai moitos presuntos infractores”, un hecho que lamentó.

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Para facilitar la frenada, el mandatario solicitó cambios a la empresa que gestiona el semáforo, pidiendo ampliar el aviso luminoso para dar mayor margen de reacción. “O máximo que se lle poden poñer son catro segundos en ámbar, e foron o que lles puxemos”, apunta.

Además, el regidor detalló que el sistema cuenta con un método de discriminación que congela las multas sucesivas hasta que el conductor recibe la primera notificación.

Pese al enfado, varios representantes defienden el proyecto. Pablo Pérez, concejal del Partido Popular, recuerda los siniestros previos en la intersección y apoya el funcionamiento del controlador. El edil considera vital mantener esta vigilancia y zanja la polémica afirmando que “o semáforo está mellorando a seguridade vial da vila e o que multen inxustamente ten ferramentas para reclamalo”, concluye el representante popular.