“Orgullo de Pobo” de Celanova reivindica o rural como espazo seguro e inclusivo

DO 6 AO 10 DE XULLO
Celanova convértese no epicentro do audiovisual
LGTBI+
Celanova acollerá o vindeiro sábado 4 de xullo unha nova edición de “Orgullo de Pobo”, unha iniciativa que busca consolidar o medio rural galego como un espazo seguro, inclusivo e de acollida. Tras ser recoñecida en 2025 como o primeiro Pobo Orgulloso Galego, a vila une este ano os conceptos de “Orgullo e Camiño”, vinculando o Camiño de San Rosendo coa defensa dos dereitos LGTBI+.
A xornada, organizada pola área de Igualdade do Concello de Celanova coa colaboración do tecido comercial e veciñal, arrancará ás 12,30 horas con música e gastronomía tradicional. Pola tarde, as rúas engalanaranse para a ocasión e acollerán diversas exposicións artísticas. O prato forte chegará ás 21,30 horas coa gala “Celanova é Orgullo” na Praza Maior, que contará con actuacións de artistas como Verónica Romero, Lucía Pérez e Nacha la Macha, entre outros, buscando estar á vangarda do cambio social.
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