Ourense no tempo álbum de verano | Celanova, allá por 1922

Ultimamente visito con más frecuencia la tierra de mi padre y, por ese motivo, mi mirada se detiene con mayor atención cada vez que Celanova asoma en mis lecturas de prensa antigua. Nadie discute que el Monasterio de San Salvador, fundado por san Rosendo, es una de las joyas más deslumbrantes de nuestra provincia. No solo destaca la sobria espectacularidad de su fachada o la paz que emana de sus claustros, sino que, en mi modesta opinión, el conjunto del altar mayor y la riqueza de su interior arquitectónico son un verdadero espectáculo para los sentidos. Si todavía no lo conocéis, os recomiendo fervientemente un paseo por la villa.

La fotografía es uno de esos tesoros que conservamos gracias a la revista ilustrada Eco de Galicia, que se editaba en Cuba para mitigar la “morriña” de nuestra numerosa colonia de emigrantes. Aquellos que estéis familiarizados con esta bella plaza, si os fijáis bien, notaréis un detalle hoy desaparecido que delata el paso del tiempo.