Ourense no tempo álbum de verano | El evacuatorio de la Alameda

El 22 de diciembre de 1929 se anunciaba como una gran novedad la construcción de un “evacuatorio” subterráneo en los jardines de Obispo Cesáreo. No dispongo de demasiada información sobre este tipo de construcciones ya que, a pesar de su indudable utilidad y del desvelo diario de sus cuidadores, no gozaban de buena fama. En algunos casos se criticaba la falta de higiene y en otros se decía que servían de punto de reunión para maleantes que, aprovechando el momento de indefensión de los usuarios, les ayudaban a “aligerar” los bolsillos.

Permitidme que no entre en detalles escabrosos. Lo que sí me resulta curioso es que, habiéndose anunciado en aquel lejano 1929, todavía guardo el vago recuerdo de verlos allí cuando jugaba en esos jardines a la tierna edad de tres o cuatro años. No es algo que pueda confirmar con total certeza, pero la imagen permanece.

Del mismo modo, no me atrevo a asegurar si la construcción que aparece en la fotografía -acompañando a doña Concha- era un repetidor de la red eléctrica local o, tal vez, ese fielato que tanto he buscado en archivos gráficos y que, hasta ahora, no he logrado localizar con éxito.