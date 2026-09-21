El PP de Celanova desvela a su candidata a la Alcaldía

El Partido Popular de Celanova ya tiene candidata para las elecciones municipales. La agrupación local acordó proponer a Ana Fernández Antorrena (Celanova, 1982) para encabezar la lista de los populares a los comicios de mayo de 2027, con el objetivo de recuperar el mando de una villa que los populares gobernaron de forma ininterrumpida entre 1995 y 2019. Fernández, que fue concelleira de Cultura bajo el gobierno de José Luis Ferro, asumirá además la presidencia de la gestora local.

La nueva candidata afronta el paso como “unha responsabilidade moi grande, pero que afronto con moita ilusión e sobre todo con moitas ganas de traballar e ver de novo a Celanova que nos merecemos”. Fernández sitúa el equipo como una de sus principales prioridades y asegura que ella será “a cara visible”, pero que “sen toda a xente que vai estar comigo non me atrevería a dar este paso”.

Lista con caras nuevas

En este sentido, avanzó que combinará la experiencia de personas con trayectoria en la política local con la incorporación de caras nuevas. Una de sus primeras iniciativas será poner en marcha grupos de trabajo para comenzar a definir el programa electoral. “Conto con xente de diferentes ámbitos que dominan moi ben, moi implicados todos eles no día a día de Celanova, xente que nos pode achegar moito”, señala.

Fernández apunta también algunas de las cuestiones que considera prioritarias para el municipio. Entre ellas cita la limpieza del centro urbano, la seguridad ciudadana, la mejora de las conexiones con los núcleos rurales, el estado de las vías municipales y el impulso del parque empresarial. También plantea la necesidad de redactar un nuevo PXOM que permita “redeseñar e ampliar as áreas comerciais de Celanova para atraer novas empresas e fomentar a creación de emprego”, además de poner a disposición de la Xunta suelo público para vivienda protegida.

Larga trayectoria

La candidata popular reivindica su conocimiento del municipio y su trayectoria política para afrontar el reto. “A veciñanza de Celanova coñece o meu traballo, proximidade e ideas claras, ademais de dispoñibilidade, e ganas de traballar non van faltar nunca”, afirmó. Su objetivo, añadió, es que “a xente se sinta orgullosa de ser de Celanova”.

Por su parte, el presidente de la gestora local, Javier Caldas, destacó la experiencia de Fernández y el hecho de ser la primera mujer popular que aspira a ocupar la Alcaldía de Celanova. Caldas vinculó esta apuesta por una candidata a uno de los compromisos del presidente del PPdeOU, Luis Menor. Finalmente, destacó que Fernández “sabe o que é empezar desde abaixo, a dedicación e o esforzo que require a representación veciñal” y puso también en valor que se trate de una persona “orgullosa de ser, vivir e traballar en Celanova”.