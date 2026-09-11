La Diputación impulsa 14 rutas en el Xeodestino Celanova-Serra do Xurés

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, pone en marcha “Rutas que rexeneran”, un programa que incluye 14 itinerarios guiados por el Xeodestino Terra de Celanova - Serra do Xurés. La iniciativa busca contribuir a reducir la estacionalidad turística y poner en valor el patrimonio natural, cultural e inmaterial que atesora el territorio.

Con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia, la iniciativa comienza este domingo, 13 de septiembre, con una ruta por Lobeira. El programa se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre en los 14 municipios que integran el xeodestino: Bande, A Bola, Cartelle, Celanova, Entrimo, Gomesende, Lobeira, Lobios, A Merca, Muíños, Padrenda, Quintela de Leirado, Ramirás y Verea.

Redescubrir la zona

Bajo el marco del Xeodestino Terra de Celanova - Serra do Xurés, “Rutas que rexeneran” invita a redescubrir esta zona de la provincia mediante experiencias que aúnan naturaleza, gastronomía, cultura y sostenibilidad. Estos itinerarios ofrecen la oportunidad de explorar la historia, las tradiciones, los paisajes y los recursos locales, al tiempo que fomentan un modelo turístico respetuoso con el territorio y generador de actividad durante todo el año.

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Diversidad patrimonial

El Xeodestino Terra de Celanova - Serra do Xurés es uno de los territorios con mayor diversidad patrimonial y paisajística de la provincia. Reúne castros de la Edad del Hierro, vestigios de la presencia romana, edificios religiosos, arquitectura tradicional y localidades con un notable patrimonio medieval y literario.

Esta riqueza cultural se complementa con un entorno natural de gran valor ecológico, caracterizado por sierras graníticas, valles, bosques bien conservados y cursos fluviales. Estos recursos crean un escenario idóneo para el turismo sostenible y para vivir experiencias que fomentan la conexión con la naturaleza y el conocimiento del interior de Galicia.

Actividades

Las actividades están dirigidas a públicos diversos y ofrecen la oportunidad de descubrir -con el acompañamiento de expertos- los principales recursos naturales y patrimoniales de cada municipio. La cuota de participación es de 5 euros; este importe se reembolsará a los participantes que pernocten en algún establecimiento de alojamiento situado dentro del Xeodestino Terra de Celanova - Serra do Xurés.

El programa completo, así como los horarios, los puntos de encuentro y el nivel de dificultad de cada ruta, pueden consultarse en los sitios web rutasquexeneran.gal y conocegalicia.es.