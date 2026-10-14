¿Sabe usted que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tiene una conexión con Celanova?

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un encuentro en el Palau de la Generalitat Valenciana

¿Sabe usted que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tiene una conexión ourensana; para ser más concretos, celanovense? ¿Que efectivamente, un vecino de Celanova es cuñado del presidente ceutí? ¿Que su relación les viene incluso de antes, cuando el celanovense ejercía de profesor en Marbella? ¿Que llegó a formar parte del gobierno municipal de Juan Jesús Vivas?