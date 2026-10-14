¿Sabe usted que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tiene una conexión con Celanova?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, un celanovense en el gobierno ceutí

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un encuentro en el Palau de la Generalitat Valenciana
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un encuentro en el Palau de la Generalitat Valenciana | Europa Press

¿Sabe usted que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tiene una conexión ourensana; para ser más concretos, celanovense? ¿Que efectivamente, un vecino de Celanova es cuñado del presidente ceutí? ¿Que su relación les viene incluso de antes, cuando el celanovense ejercía de profesor en Marbella? ¿Que llegó a formar parte del gobierno municipal de Juan Jesús Vivas?

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