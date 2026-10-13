Saiz minimiza la incursión de buques marroquíes en Ceuta

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, justificó este martes que el Ejecutivo no informara de la incursión de varios buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, coincidiendo con la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. Saiz calificó el episodio de “hecho puntual” resuelto mediante el diálogo entre ambos países. Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que los Reyes visitaron Ceuta para trasladar su apoyo a sus habitantes, dos meses y medio después de la crisis migratoria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz fue preguntada en tres ocasiones por qué el suceso no había trascendido hasta este lunes, cuando lo publicó el diario El País, y por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo mencionó durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados del pasado 3 de septiembre, en la que informó sobre la crisis en Ceuta.

“Estamos hablando de un hecho puntual”, afirmó Saiz, quien sostuvo que los dos países resolvieron el episodio “con total normalidad en el marcho de sus relaciones de buena vecindad”. La ministra repitió prácticamente las palabras que había utilizado la víspera el propio Sánchez al ser preguntado por la entrada de los barcos marroquíes en aguas ceutíes.

“Fueron días de mucha tensión”, reconoció la portavoz, que destacó la existencia de una “interlocución absolutamente fluida y constante” con Marruecos durante aquellas jornadas. Fuentes gubernamentales precisaron que este tipo de sucesos son más frecuentes de lo que parece, en línea con la posición del Ejecutivo de restar trascendencia a la incursión. Sánchez tampoco quiso establecer una relación entre la presencia de los buques marroquíes y la llegada masiva de migrantes. La comparecencia de Saiz coincidió con la visita de los reyes a Ceuta. La portavoz calificó el viaje de “histórico”, aunque recordó que la anterior visita también se había producido bajo un Gobierno socialista.

La recomendación de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber desplegado el Ejército en la frontera para “garantizar la seguridad” de España. Esta exigencia se produjo tras conocerse que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de inmigrantes en julio. Feijóo señaló que si Marruecos no abortaba la operación, lo “lógico” habría sido dejar claro que España iba a desplegar sus fuerzas. “El Ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país”, afirmó. Sus declaraciones se produjeron un día después de que Sánchez admitiera en el Palacio Real la incursión naval.