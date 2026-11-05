Tres encapuchados asaltan una casa en Santa María mientras sus dueños ven el robo en directo por una cámara

El pequeño pueblo de Santa María, situado junto a Vilanova dos Infantes y con alrededor de medio centenar de habitantes, fue escenario el pasado domingo de un robo en una vivienda. Sus propietarios no estaban en casa cuando se produjo el asalto, pero pudieron seguir parte de lo que estaba ocurriendo gracias a una cámara de seguridad exterior conectada a sus teléfonos móviles.

“Nós non estabamos na casa, foramos levar a un amigo a Xunqueira de Ambía”, explica María del Carmen Luaces, propietaria de la vivienda. Eran aproximadamente las 20,20 horas cuando el teléfono móvil de su marido comenzó a emitir continuos avisos supuestamente por la detección de la cámara de movimientos en el exterior de la casa. Al comprobar las imágenes, se encontró con una escena inquietante: “Viu tres persoas subindo pola escaleira, ían tapados e con guantes. Intentaban entrar”.

La pareja decidió regresar inmediatamente a la vivienda y avisar a la Guardia Civil. María del Carmen también llamó a su madre, que suele acercarse a casa a esas horas, para advertirle de que no fuese porque había personas en el interior.

Para entrar reventáronme a pechadura, e eso que é de seguridade”

Los asaltantes habían conseguido acceder después de reventar la cerradura de la puerta de entrada, “para entrar reventáronme a pechadura, e eso que é de seguridade”, lamenta la propietaria. La vivienda dispone también de alarma, que habría saltado durante el asalto, dificultando que los ladrones pudiesen permanecer en el interior durante más tiempo.

Una vez dentro, registraron distintas estancias, aunque no les dio tiempo a mucho según manifiesta la afectada “quedaronlle habitacións que nin entraron, pero nalgunhas romperon ata as portas corredeiras dos armarios”. Aunque María del Carmen todavía no ha podido hacer un inventario completo de todo lo sustraído, confirma que se llevaron dinero en efectivo, joyas -en su mayoría piezas de bisutería-, un ordenador portátil y una consola Nintendo Switch de su hijo. “A Nintendo Switch tiña dous meses, aínda a estou pagando”, cuenta.

La familia sospecha que los ladrones pudieron haber vigilado previamente la vivienda. De hecho, las grabaciones de la cámara muestran cómo, unos minutos antes de que accediesen al inmueble, un coche pasó por delante reduciendo considerablemente la velocidad, hasta casi detenerse. “Como se estiveses controlando se había alguén ou non”, apunta.

Intranquilidad y miedo

El asalto ha tenido también consecuencias en la tranquilidad de la familia. El domingo por la noche, María del Carmen se marchó a dormir con su hijo, de tan solo seis años, a casa de sus padres, mientras que su marido se quedó con un amigo en la planta baja de la vivienda. La cerradura había quedado inutilizada y la casa no podía cerrarse con normalidad. El pequeño, que estaba con sus padres cuando descubrieron a los tres individuos a través de la cámara, se encuentra muy asustado tras lo ocurrido.

La Guardia Civil regresó el lunes a la vivienda. En esta ocasión, agentes de Policía Judicial acudieron para realizar una inspección y tomar huellas que puedan ayudar a identificar a los responsables. La familia no desconfía de nadie y explica la propietaria que aunque en el pueblo no hubo más robos, sí hubo otros ese mismo día en localidades vecinas.