Un nuevo leitmotiv

La presentación en sociedad del antiguo alcalde de Valladolid como nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenida, y ustedes lo recordarán, fue una bronca monumental al subir al tren que lo llevaba a Madrid para jurar su cargo. Un pasajero, al que las fuentes gubernamentales identificaron de inmediato como un facha provocador profesional al servicio de la ultraderecha, le increpó en el vagón por el sentido de su voto en una sesión anterior de la Cámara, y aquello terminó en gresca con el nuevo ministro llamando a voces a la policía para que se llevara de inmediato a aquel sujeto que lo estaba importunando y le recriminaba por su comportamiento parlamentario a él, exalcalde de la ciudad en cuya estación estaba embarcando y todo un ministro del reino en el tercer gobierno del presidente Sánchez a noviembre de 2023, lo que equivale a significar que lleva tres años justos y cabales desintegrando el ministerio y despanzurrando el AVE, antaño joya de la corona montada sobre raíles.

Por consiguiente, la desastrosa trayectoria de un ministro que llegó a ofrecerse públicamente como heredero de Sánchez, comienza en un tren y acaba en otro, si bien es necesario reconocer que este segundo tren es un tren que lleva el horror y la muerte al rebufo como lo fue otro primero que también padecía el mismo negro acompañamiento nueve meses antes. Como él mismo subrayó en su sorprendente número final tras su comparecencia en la Permanente del Congreso, un país de la jerarquía del nuestro no puede permitirse tener un ministro del ramo que lleva dos accidentes plagados de víctimas en menos de un año y que él dimitía por tanto por decencia. Seguramente es la única verdad que ha pronunciado tras los desastres que lo anteceden.

Sin embargo, tampoco es esta dimisión verdad de la buena. La realidad que se esconde tras ella no es otra que la de seguir protegiendo al presidente Sánchez y librándolo de la responsabilidad política a la que tiene que enfrentarse. Sánchez es inmune al dolor ajeno y moralmente neutro, de modo que todo esto vuelve a apestar a estrategia. Todos lo sabemos.