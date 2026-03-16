PIDEN DENUNCIAR OS FEITOS
Urxen protexer o histórico grafiti celanovés danado
Dez días despois de que "Adiante / Semanario", o histórico grafiti das Mocidades Galeguistas na fachada do Mosterio de San Salvador de Celanova, fora parcialmente borrado durante a rodaxe dunha serie, o Comite de Memoria Histórica da Comarca reitera que é "urxente" protexelo. Entre as medidas que solicitan ao goberno municipal, está a de habilitar o elemento de protección e alerta sobre o estado da pintada "que consideren oportuno". Así mesmo, piden que informe a Patrimonio "dos feitos e dos danos", co fin de que os técnicos "poidan realizar unha avaliación do seu estado"
Ademais, solicitan ao Concello que denuncie os feitos "diante das autoridades competentes para unha correcta avaliación dos danos e identificación dos responsábeis dos mesmos e das súas responsabilidades", xa que ata o de agora "non tivemos noticia de que se teña presentado denuncia por parte do Concello nin de ningunha outra entidade ou persoa".
Estas accións son cuestións "urxentes" para o Comité que, no caso de que o Concello non estea "en disposición de atender", pide que se lles consinta "colocar un cartel disuasorio e presentar a correspondente denuncia". O día 9 solicitaron por rexistro unha "reunión urxente" co goberno municipal, encontro que se celebrará este domingo.
