Golpe al narcotráfico en Ourense y Galicia: 18 detenidos y 103 kilos de cocaína incautados en una red vinculada a los Charlines

La Udyco intervino 103 kilos de cocaína en el marco de la operación 'Logan', por la que se han detenido a 18 personas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Galicia y Madrid, en una operación denominada Logan que se ha saldado con 18 detenidos y la incautación de 103 kilos de cocaína, además de otras sustancias estupefacientes.

La investigación, desarrollada por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra, permitió descubrir una conexión entre el clan de los Charlines y el de los Balcanes, a quienes se suministraban importantes cantidades de cocaína.

Además de la droga, los agentes intervinieron 30 kilos de hachís, 10 kilos de marihuana, 160.000 euros en efectivo, una pistola, una veintena de vehículos, relojes de lujo y diverso material utilizado para el tráfico de estupefacientes.

La operación se inició a principios de 2025 bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra. Durante más de un año y medio se llevaron a cabo varios operativos que permitieron interceptar distintas partidas de droga en A Coruña, Cambados y Verín.

Uno de los más importantes, en Ourense

Uno de los golpes más importantes tuvo lugar en abril de 2026, cuando los investigadores localizaron en la A-52, a la altura de Verín, un vehículo con un compartimento oculto que transportaba más de 92 kilos de cocaína.

La fase final de la operación incluyó 21 registros simultáneos, uno de ellos en Madrid y el resto en la comarca de O Salnés y Vigo. Por el momento, siete personas han ingresado en prisión, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.