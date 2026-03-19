PRIMEIRA FASE DAS OBRAS
Vilanova dos Infantes terá unha mobilidade máis respectuosa
A Deputación vén de iniciar a primeira fase das obras de humanización na estrada OU-0251 ao seu paso polo núcleo celanovés de Vilanova dos Infantes, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria nunha contorna recoñecida como Ben de Interese Cultural. Esta actuación conta cun investimento de 130.000 euros e o seu prazo de execución estímase nun máximo de catro meses.
O proxecto busca incrementar a calidade de vida dos residentes mediante a redución da velocidade dos vehículos e a creación de espazos máis seguros para a convivencia entre tráfico e peóns. Para garantir a protección da riqueza histórica e arquitectónica deste núcleo singular, as obras seguirán unha coidada integración paisaxística.
En canto aos materiais, empregarase pedra de granito e lastros para os pavimentos e as beirarrúas, respectando así a identidade do núcleo histórico.
Ademais das melloras visibles na superficie, a intervención aproveitarase para modernizar as infraestruturas subterráneas, incluíndo a canalización soterrada das redes de pluviais, baixa tensión, iluminación pública e telecomunicacións.
Contenido patrocinado
