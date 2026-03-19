Vilanova dos Infantes terá unha mobilidade máis respectuosa

PRIMEIRA FASE DAS OBRAS

Inician a primeira fase das obras de humanización en Vilanova dos Infantes para mellorar a seguridade vial e preservar o seu patrimonio histórico.

Obras da Deputación en Vilanova dos Infantes.
Obras da Deputación en Vilanova dos Infantes. | La Región

A Deputación vén de iniciar a primeira fase das obras de humanización na estrada OU-0251 ao seu paso polo núcleo celanovés de Vilanova dos Infantes, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria nunha contorna recoñecida como Ben de Interese Cultural. Esta actuación conta cun investimento de 130.000 euros e o seu prazo de execución estímase nun máximo de catro meses.

O proxecto busca incrementar a calidade de vida dos residentes mediante a redución da velocidade dos vehículos e a creación de espazos máis seguros para a convivencia entre tráfico e peóns. Para garantir a protección da riqueza histórica e arquitectónica deste núcleo singular, as obras seguirán unha coidada integración paisaxística.

En canto aos materiais, empregarase pedra de granito e lastros para os pavimentos e as beirarrúas, respectando así a identidade do núcleo histórico.

Soterramento

Ademais das melloras visibles na superficie, a intervención aproveitarase para modernizar as infraestruturas subterráneas, incluíndo a canalización soterrada das redes de pluviais, baixa tensión, iluminación pública e telecomunicacións.

