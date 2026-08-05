Una colisión en Cenlle acaba con varios heridos y una camioneta volcada

SANTIAGO DE TRASARIZ

Varios heridos y un vehículo volcado tras una colisión en la A-52 a su paso por el concello de Cenlle

Ambulancia del 061 Galicia.
Ambulancia del 061 Galicia. | Europa Press

Una colisión entre dos vehículos termina con varias personas heridas y una camioneta volcada en la A-52 a su paso por la parroquia de Santiago de Trasariz, en el concello de Cenlle. Ocurrió alrededor de las 12:52 horas del mediodía de este miércoles, 5 de agosto, en el punto kilométrico 237 de la autovía.

A pesar de las heridas, las víctimas no necesitaron ser excarceladas. Hasta el lugar se desplazaron el GES de Ribadavia, bomberos, sanitarios del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

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