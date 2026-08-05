Una colisión en Cenlle acaba con varios heridos y una camioneta volcada

Una colisión entre dos vehículos termina con varias personas heridas y una camioneta volcada en la A-52 a su paso por la parroquia de Santiago de Trasariz, en el concello de Cenlle. Ocurrió alrededor de las 12:52 horas del mediodía de este miércoles, 5 de agosto, en el punto kilométrico 237 de la autovía.

A pesar de las heridas, las víctimas no necesitaron ser excarceladas. Hasta el lugar se desplazaron el GES de Ribadavia, bomberos, sanitarios del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.