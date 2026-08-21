Cómplices: "El 'Es por ti' es como el 'Satisfaction' de los Rolling Stones"

Cómplices actúa este sábado, a las 21,00 horas, en el Campo do Cabalo de Laias, en Cenlle, dentro del Festival Espírito Ribeiro. El dúo, formado por Teo Cardalda (Vigo, 1962) y María Monsonís (Vigo, 1964), llega con ganas de directo y casi cuatro décadas de canciones a sus espaldas.

Pregunta. ¿Cómo afrontan el concierto?

Respuesta. Teo: Con muchísimas ganas de tocar. Además, nos han contado que es un formato especial, con una romería, y nos apetece muchísimo.

R. María: A nosotros Ourense nos encanta. Aquí sabéis montar una fiesta. Venimos ahora de hacer fechas por el sur y tenemos muchas ganas de volver a Galicia. Además, nos pilló tocando el terremoto de Granada

P. ¿De qué manera se vive eso en directo?

R. T: Aunque parezca mentira, tenemos experiencia. Ya nos había pasado otra vez.

R. M: Yo empecé a notar que se movían las cosas, pero estaba en mitad de la actuación y pensé que me había mareado un poco. Hasta que te das cuenta de lo que está pasando, claro.

P. Después de tantos años, ¿en qué momento está ahora Cómplices?

R. T: Estamos haciendo lo que más nos gusta, que es tocar. Ahora los discos se quedan ahí, colgados en Internet, pero ya no se escuchan como se escuchaban antes. El directo te permite tener ese contacto con la gente y que alguien venga y te diga que una canción tuya fue importante en un momento de su vida. Eso reconforta muchísimo. Estamos en una época con inteligencia artificial, con una tecnología increíble, y todo eso es natural y forma parte del momento que vivimos. Pero, al mismo tiempo, la gente sigue muriéndose de cáncer, es un poco contraintuitivo.

P. ¿Perciben nostalgia en el público?

R. M: Sí, claro que hay nostalgia. Pero es muy bonito comprobar que los temas siguen marcando a la gente después de tanto tiempo. Que canciones que hicimos hace muchísimos años continúen formando parte de la vida de alguien es algo muy especial.

P. Hay una por encima de todas, “Es por ti”. ¿Cómo se convive durante tantos años con una canción así?

R. T: "Es por ti" es como el "Satisfaction" de los Rolling Stones. La gente la vive con una intensidad enorme y es una canción que tiene que estar siempre. Evidentemente, no siempre te apetece tocarla igual, pero no puedes dejar de hacerlo. Y después ves todo lo que te ha dado, todo lo que ha trascendido y cómo sigue permaneciendo a través de las distintas versiones que se han hecho. Es increíble.

P. La música también ha pasado a la siguiente generación de la familia. Su hijo Antón, Baby Pantera, contó alguna vez que inicialmente no queríais encaminarlo hacia ella.

R. M: Nosotros siempre invitamos a Antón a leer, a cultivarse, a estudiar. Él estudió Diseño y, cuando acabó, de repente nos dijo que quería vivir de la música. Nos sorprendió, claro, pero, por ejemplo, nuestro otro hijo, Iago, también está en ella, es director musical de Marlena. Pero es que para ellos la música siempre ha sido la normalidad. Han vivido rodeados de ella desde pequeños. Literalmente, conocieron el escenario dentro de mi panza.

P. Ustedes hacen algo complicado, mantener una relación sentimental mientras forman Cómplices.

R. M: Nos divertimos mucho juntos. Culturalmente también nos nutren cosas parecidas y eso es importante. Por supuesto que hemos tenido discusiones y problemas, como todo el mundo, pero hemos sabido remar juntos.

R. T: Ha sido intenso. Ha habido momentos complicadísimos. Pero es que estas relaciones son así. Ahí tienes a John Lennon y Paul McCartney en los Beatles o a Mick Jagger y Keith Richards en los Rolling Stones. Ellos, sin ninguna duda, también tenían una relación muy intensa. Creo que hay que aplacar los egos, uno de los grandes problemas que provocan la separación de los grupos. Yo ya viví algo así con mi primer grupo, Golpes Bajos. Lo importante es haber conseguido atravesar el desierto, también los caminos maravillosos, y continuar aquí.

P. ¿Cómo recuerda esos años de Golpes Bajos? Una banda sin duda fundamental en la música española.

R. T: Fue algo irrepetible. Una época con una cantidad de actividad espectacular, en la que ibas viendo cómo cambiaba todo y cómo evolucionábamos nosotros en paralelo. Fue una etapa absolutamente inolvidable. Corta, pero muy intensa.

P. Recuperando una de aquellas canciones, ¿siguen siendo malos tiempos para la lírica?

R. T: En Galicia hay muchísimo talento ahora mismo, cosas maravillosas, gente que ha tomado el relevo, que está creando y comunicándose con el mundo. España es un país espectacular culturalmente, pero creo que a los artistas no siempre se nos ha cuidado como se debería. Eso sí, yo a España no la cambio por nada, aunque esté llena de gilipollas.

P. María, después de tantos años, ¿qué continúa emocionándote de subir a un escenario?

R. M: Es lo que más me gusta. Cuando estoy arriba estoy a gustísimo, me encanta, aunque también llevamos muchos años y creo que tendremos alguna noticia dentro de poco. Ya os iremos contando.

P. ¿Eso significa que Cómplices se acaba?

R. M: No lo sé, no lo sé... ya os iremos diciendo.