Directo | Pedro Sánchez ofrece una comparecencia institucional para comunicar su decisión sobre la convocatoria de elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes a las 9:00 horas desde La Moncloa en una declaración institucional marcada por una incógnita: si decide adelantar las elecciones generales y poner fin anticipadamente a la legislatura.

La intervención llega después de un fin de semana de intensos contactos del presidente con miembros del Gobierno, dirigentes del PSOE y sus principales colaboradores. Sánchez comunicará públicamente su decisión, en una comparecencia en la que no está previsto que responda preguntas.

La posibilidad de un adelanto electoral ha ganado fuerza después de la última derrota parlamentaria del Ejecutivo, con el rechazo en el Congreso de dos decretos relacionados con la vivienda. La situación ha abierto un nuevo escenario político y ha llevado al presidente a valorar la continuidad de la legislatura.

En caso de optar finalmente por disolver las Cortes y convocar elecciones, una de las fechas que se manejan es el próximo 29 de noviembre, aunque será el propio Sánchez quien despeje la incógnita durante su intervención.

En directo

La comparecencia podrá seguirse en directo desde las 9:00 horas aquí.