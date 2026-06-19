Declarado un incendio forestal en A Barca de Barbantes, en el concello de Cenlle en una jornada de altas temperaturas
MEDIOS DESPLEGADOS
El fuego se declaró a las 12.21 horas en la parroquia de A Barca de Barbantes y, por el momento, la Consellería do Medio Rural todavía no ha facilitado una estimación de la superficie afectada
Un incendio forestal permanece activo en la parroquia de A Barca de Barbantes, en el municipio ourensano de Cenlle, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural.
El fuego se declaró alrededor de las 12:21 horas de este viernes y, por el momento, continúa en fase de extinción. Los servicios de emergencias trabajan en la zona para controlar las llamas y evitar su propagación.
Por ahora, la Consellería todavía no ha facilitado una estimación de la superficie afectada por el incendio, por lo que habrá que esperar a nuevas actualizaciones para conocer el alcance del fuego.
Medio Rural mantiene desplegados los medios de extinción y seguirá informando sobre la evolución del incendio a medida que se disponga de nuevos datos.
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