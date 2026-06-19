Declarado un incendio forestal en A Barca de Barbantes, en el concello de Cenlle en una jornada de altas temperaturas

El incendio forestal declarado este viernes en la parroquia de A Barca de Barbantes, en el concello de Cenlle.

Un incendio forestal permanece activo en la parroquia de A Barca de Barbantes, en el municipio ourensano de Cenlle, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural.

El fuego se declaró alrededor de las 12:21 horas de este viernes y, por el momento, continúa en fase de extinción. Los servicios de emergencias trabajan en la zona para controlar las llamas y evitar su propagación.

Por ahora, la Consellería todavía no ha facilitado una estimación de la superficie afectada por el incendio, por lo que habrá que esperar a nuevas actualizaciones para conocer el alcance del fuego.

Medio Rural mantiene desplegados los medios de extinción y seguirá informando sobre la evolución del incendio a medida que se disponga de nuevos datos.