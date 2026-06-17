Rueda defiende un plan contra incendios "histórico" de 214 millones y afea la baja implicación de los ayuntamientos

Alfonso Rueda afirmó este miércoles durante la sesión de control que la Xunta trabaja "todos los meses del año" en la prevención de incendios forestales y recordó que el Plan de defensa de este 2026 cuenta con la mayor inversión de la historia en Galicia con cerca de 214 millones de euros, lo que supondría un 20% más que en 2025.

Aseguró que ya se encuentran pagadas todas las ayudas respectivas a paliar los daños de los fuegos del año pasado, como aquellas dedicadas a la reconstrucción de viviendas, negocios e infraestructuras medioambientales. El presidente de la Xunta desgranó las novedades en los equipos contra incendios de este año, entre las que se encuentra la incorporación de 42 nuevas brigadas, 4 nuevos medios aéreos, 16 bulldóceres y la ampliación en un 30% del número de cámaras de videovigilancia. Además, la unidad de élite para grandes incendios pasa de 6 a 15 integrantes.

Rueda también destacó la integración de la Inteligencia Artificial en el sistema de gestión interna del dipositivo y habló del lanzamiento de ALume, una aplicación móvil accesible para la ciudadanía con el objetivo de alertar de los incendios.

En lo que respecta a la limpieza de las franjas secundarias, se ha vuelto a poner el foco sobre la normativa vigente: la obligación principal de mantener estos terrenos despejados recae en los propietarios y, en caso de que estos no actúen, los ayuntamientos deben asumir la ejecución de forma subsidiaria.

Para facilitar esta labor, la Xunta de Galicia ofrece herramientas de apoyo mediante el convenio de gestión de la biomasa articulado a través de Seaga. Este plan asiste directamente a los particulares en las parroquias consideradas prioritarias, mientras que a las administraciones locales les dota de recursos para la inspección y notificación, además de la gestión de un máximo de 10 hectáreas anuales y el desbroce de hasta 12 kilómetros de vías al año.

Baja adhesión de los municipios al plan preventivo

Sin embargo, el acceso a todas estas ventajas está condicionado a que los ayuntamientos se adhieran formalmente al acuerdo y tramiten sus solicitudes. Las cifras actuales revelan una baja participación, ya que al vencer el plazo idóneo del 31 de marzo para entregar los planes de actuación, solo el 30% de los municipios había cumplido con el trámite.

En la actualidad, apenas el 50% de los ayuntamientos ha requerido los servicios de Seaga, con el agravante de que la mayoría de las peticiones se centran en la limpieza de vías públicas, una actuación que no computa como franja secundaria de protección contra el fuego.

Por todo ello, el presidente Alfonso Rueda ha concluido haciendo especial hincapié en que la prevención es una tarea compartida, lanzando un firme llamamiento a la unidad y a la responsabilidad colectiva entre la administración autonómica, los ayuntamientos y los propios ciudadanos.